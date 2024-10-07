Şehit ve gazi aileleriyle gaziler Çanakkale'ye uğurlandı

Bayburt Valiliği tarafından organize edilen, şehitler aileleri ile gaziler ve yakınları Çanakkale'ye gitmek üzere Valilik önünden uğurlandı.

Vatan için canlarını feda eden kahramanların emaneti olan aileler, ecdadı kahramanlıkla dolu tarihini yerinde yaşama ve bu topraklarda yazılan destansı tarihi bu özel geziyle görecekler.

Uğurlama programına katılan Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - BAYBURT