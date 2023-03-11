Şehit ve gazi ailelerinden Karamollaoğlu'na tepki

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 6'lı masanın ortaklarından Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na sert tepki gösterdi.

Abbas Gündüz, masanın maşası olarak nitelendirdiği Temel Karamollaoğlu'nu cumhurbaşkanı yardımcısı olma uğruna bütün değerleri hiçe saydığını dile getirerek, milli görüş ve Saadet Partisi'ne gönül vermiş insanlara bu oyuna gelmemeleri çağrısında bulundu. Gündüz, "28 Şubat postmodern darbe girişimi, Milli Güvenlik Genel Sekreterliğinde yapılan son toplantı 10: 00'dan 13: 00'e kadar sürmüştü. Öğlen ezanı okundu, rahmetli Erbakan hoca abdest aldı ve o dönemin zorluklarında bir şekilde namazını kıldı. Toplantı iki saat daha sürdü. Sesler yükseldi ve vatan aşığı rahmetli Erbakan hoca ülkenin selameti için görevi Tansu Çiller'e devretti. Daha binadan çıkmadan, o esnada makam arabası alınmıştı. Eski bir mercedes verdiler ve binmedi. Milli görüşten aracı geldi bindi ve gitti. Bugün Milli Görüş hareketinin sözde lideri, masanın maşası Temel Karamollaoğlu ne yapıyor? 28 Şubat'ta atılan sloganlara ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı olma uğruna bütün değerleri hiçe sayıyor. Rahmetli Erbakan hocanın, 'Şahsi menfaatlerinizi bir kenara bırakın. Öncelik hep milletin, ümmetin ve insanlığın menfaatidir. Son nefesinize kadar koruyun' sözleri her şeyi açıklıyor. Öğrencisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu yola baş koyduğunda 'sen muhtar bile olamazsın' dediler. Ülkesinin bekası için her zorluğa göğüs gerdi. Dünde yalnız değildi, bu günde değil. Bu necip milletin feraseti sayesinde asla yalnız yürümeyecek, bunu herkesin bilmesini istiyorum. Milli görüşçü ve Saadet Partisine gönül vermiş kardeşlerimize yürekten çağrımdır, Karamoloğlu'nun bu ihanetine lütfen sesiz kalmayın. Allah'ın izniyle aziz milletimizin, şehit ve gazi ailelerimizin de desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs 2023 seçimlerinde yine alnının akıyla, yeniden lider seçilecek" dedi. - DİYARBAKIR

Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023