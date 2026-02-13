Haberler

Şehit Uzman Çavuş Selman Çelik, şahadetinin 9. yılında memleketi Kütahya'da dualarla anıldı

Güncelleme:
Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit olan Kütahyalı Selman Çelik için, şahadetinin 9. yılı dolayısıyla ailesi tarafından mevlit programı düzenlendi.

Program, Kakaç Camii'nde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Kütahya İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Cemalettin Torun tarafından Şehit Selman Çelik ve tüm şehitler için dua edildi.

Mevlit programının ardından Vali Musa Işın ve protokol üyeleri, şehidin babası Süleyman Çelik ile ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Süleyman Çelik de katılımlarından dolayı protokol üyelerine teşekkür etti.

Şehit Uzman Çavuş Selman Çelik, 24 Şubat 2017 tarihinde Suriye'nin El Bab bölgesinde, DEAŞ terör örgütü tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu. Olay, Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde meydana gelmişti.

Mevlide; Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaşi, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür, SGK İl Müdürü İsmail Sayar, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
