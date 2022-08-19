Son dakika haberi: Kilis'te şehit Topçu Uzman Çavuş Cirnooğlu için mevlit okutuldu Yerel Haberler Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu için Kilis'te mevlit okutuldu. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu için Kilis'te mevlit okutuldu. Şehit Cirnooğlu'nun Ekrem Çetin Mahallesi'nde devam eden taziye merasiminde mevlit programı düzenlendi. Okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin ardından şehit Cirnooğlu için dua edildi. Mevlidin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu. Programa, şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Recep Soytürk, AK Parti Milletvekili Ahmet Salih Dal, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile diğer ilgililer katıldı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na 16 Ağustos'ta terör örgütünce saldırı düzenlenmiş, saldırıda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu ile Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir şehit olmuştu. Yerel Kaynak: AA / Cebrail Caymaz Hudut Karakolu Kilis Yerel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› yerel ›› Son dakika haberi: Kilis'te şehit Topçu Uzman Çavuş Cirnooğlu için mevlit okutuldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.