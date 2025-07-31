Şehit Uzman Çavuş Çakır, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde askeri araç bakımı sırasında geçirdiği kaza sonucu şehit olan Servet Ökkeş Çakır, memleketi Osmaniye'de 3 yıl önce vefat eden annesinin mezarı yanına defnedildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde konuşlu 102'nci Topçu Alay Komutanlığı'nda arızalı M44 1 obüsünün TAMAY aracı ile çekilmesi esnasında iki araç arasında kalan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır (25) ağır yaralanmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehidin cenazesi memleketi Osmaniye'ye getirildi. Şehidin 1 yıllık eşi Pınar Çakır cenazeye eşinin üniformasına sarılarak katıldı. Şehidin kardeşleri de şehidin tabutuna sarılarak öptü. Şehit Çakır'ın naaşı, Yeşil Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karaçay Mahallesi mezarlığına 3 yıl önce kaybettiği annesi Melek Çakır'ın yanına defnedildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı Ozan Naz, askeri erkan, Osmaniye protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. - OSMANİYE