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Bilecik'te Şehit Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal için Mevlid-i Şerif Okundu

Bilecik'te Şehit Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal için Mevlid-i Şerif Okundu
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Kuzey Irak'ta şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal anısına Bilecik'te Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman da katıldı. Duman, şehidin ruhuna dualar ederek ailesine başsağlığı diledi.

Bilecik'te şehit Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Kuzey Irak'ta şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Düzenlenen programa Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman da katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okunurken, şehit için dualar edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman, şehitlerin milletin gönlünde daima yaşayacağını belirterek, "Aziz şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun. Kıymetli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Vatan size minnettardır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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