Üye Girişi
Haberler
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
CHP'li Karatepe'den zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken paylaşım
Cezası tartışılan Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken paylaşım
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri

Şehit Savcı Hakan Kılıç'ın Babası Behçet Kılıç Vefat Etti

Şehit Savcı Hakan Kılıç'ın Babası Behçet Kılıç Vefat Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2012 yılında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç'ın babası emekli öğretmen Behçet Kılıç, Konya'nın Ereğli ilçesinde hayatını kaybetti. Behçet Kılıç'ın cenazesi Ereğli Ulu Cami'de kılınan namazın ardından dualarla defnedildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2012 yılında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç'ın Konya'nın Ereğli ilçesinde ikamet eden babası emekli öğretmen Behçet Kılıç hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç, görev yaptığı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 5 Şubat 2012 tarihinde alışveriş için gittiği Çiftepınar Mahallesi Güven Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Savcı Hakan Kılıç, nakledildiği Ankara'da 7 Şubat 2012 günü kurtarılamayarak şehit oldu. Savcı Hakan Kılıç'ın memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan babası emekli öğretmen Behçet Kılıç vefat etti. Behçet Kılıç için Ereğli Ulu Cami'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kılıç'ın yakınları, Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Kurt, Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Gölükcü, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılıç'ın cenazesi kılınan namazın ardından Meydanbaşı Mezarlığında dualarla defnedildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ünlü oyuncu ölümden dönmüş: Hamilelikte beynime pıhtı attı
img

UEFA'dan Okan Buruk'a sürpriz davet
img

"En büyük hayalim sevişirken ölmek"
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Narin Güran'ın dava sürecinde neler oldu?
Narin Güran'ın dava sürecinde neler oldu?
İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad'ı ölüme terk etti
Esma Esad ölüme terk edildi
Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek
"En büyük hayalim sevişirken ölmek"
Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da sapkın parti evine operasyon
Rusya'dan dikkat çeken açıklama: İktidar değişiminin nedeni Esad'ın sorunları çözememesi
Rusya'dan Esad'ı kaçtığına pişman edecek açıklama

Son Dakika Haberleri

Gelinim Mutfakta Zehra kimdir? Zehra Tanrıkulu kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Şengül Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz YILBAŞI Şengül Kaplankaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Çağla kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz YILBAŞI Çağla GÜner kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Aralık günün maçları nereden izlenir? 31 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Kova, Terazi, Aslan burcu yorumu! 31 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beta kuşağı nedir? Beta Kuşağı hangi yılları kapsıyor, özellikleri nelerdir? Yarın (31 Aralık) AVM'ler açık mı? 1 Ocak Çarşamba günü AVM kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? X,Y,Z Kuşağı hangi yılları kapsıyor? Kuşakların özellikleri nelerdir, kimlerden oluşur? Bennu Gerede kimdir? Bennu Gerede kaç yaşında ve nereli? Milli Piyango Yılbaşı çekilişi ne zaman? 31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı çekilişi nerede yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti Nilay ölüyor mu? Nilay Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.