Şehit Polisler için mevlid okutuldu

Türk Polis teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü ve polis haftası sebebi ile Düzce'de mevlid okutuldu.

Düzce İl Müftülüğü tarafından Türk Polis teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü ve polis haftası sebebi ile Merkez Büyük Cami'inde mevlid okutuldu. Programda İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Müftüsü Osman Aydın, polis teşkilatının mensupları ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim ve Mevlid Programında din görevlileri tarafından şehit ve gazi emniyet teşkilatı mensupları ve tüm şehitler için mevlid okutuldu. - DÜZCE