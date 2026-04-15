Şehit polisin ismi kütüphanede yaşatılacak

HATAY (İHA) – Diyarbakır'da 9 yıl önce terör saldırısında şehit olan polis memuru Burhan Mercan'ın ismi, memleketi Hatay'da yenilenen ilkokulun kütüphanesine verildi.

İskenderun ilçesinde bulunan Bekbele Fatih İlkokulunda yapımı tamamlanan Burhan Mercan Kütüphanesi'nin açılış programı gerçekleştirildi. Açılışa; şehidin ailesi, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve ilçe protokolü katıldı. Açılış programında konuşan Kaymakam Önder, eğitime yapılan yatırımların önemine dikkat çekerek kütüphanenin öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti.

Program, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kütüphanenin gezilmesi ve yetkililerden bilgi alınmasıyla sona erdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Atletico Madrid-Barcelona maçında yürekleri ağza getiren sakatlık

Yürekleri ağza getiren an! Dakikalar sonra yaşanan daha da acayip
Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic'ten, NATO'dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali

Avrupa ülkesinden şok! NATO'dan çıkmaya hazırlanıyorlar
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi

Ülkeden gelen haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı! Çok sayıda ölü var

Sorgusuz sualsiz füze yağdırdılar
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?

LGS çıkışındaki röportajıyla biliniyordu! Kazancı dudak uçuklattı
Yine Anfield yine skandal! Herkesin aklına Noa Lang geldi

Noa Lang’dan sonra Liverpool stadında bir skandal daha!