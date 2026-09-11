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Şehit polisin emaneti Almina’ya Erzurum polisinden anlamlı destek

Şehit polisin emaneti Almina’ya Erzurum polisinden anlamlı destek
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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, Bitlis’te 2023 yılında şehit olan kahraman polis memuru Ertuğrul Kırık’ın kızı Almina Gökçe Kırık’ı 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günlerinde yalnız bırakmadı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, Bitlis'te 2023 yılında şehit olan kahraman polis memuru Ertuğrul Kırık'ın kızı Almina Gökçe Kırık'ı 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günlerinde yalnız bırakmadı. Şehidin emaneti Almina, polis ekiplerinin eşliğinde okulunun yolunu tuttu.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehit ailelerine yönelik vefa ve destek faaliyetlerini sürdürüyor. Bitlis'te 2023 yılında görev esnasında şehit düşen polis memuru Ertuğrul Kırık'ın kızı Almina Gökçe Kırık, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde büyük bir sürprizle karşılaştı. Ailenin talebi üzerine harekete geçen Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minik Almina'yı bu anlamlı günde yalnız bırakmadı.

İlk ders ziline kadar yanında oldular

Evinden alınan Almina Gökçe Kırık, polis ekipleri eşliğinde okuluna götürüldü. Okul yolunda heyecanını polislere paylaşan Almina, ilk ders zili çalana kadar ekiplerce yalnız bırakılmadı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Bitlis'te 2023 yılında şehit düşen kahraman polis memurumuz Ertuğrul Kırık'ın kızı Almina Gökçe Kırık, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Erzurum'da okulunun yolunu tuttu. Ailesinin talebi üzerine, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü olarak şehidimizin emaneti Almina'yı bu anlamlı gününde yalnız bırakmadık. İlk ders ziline kadar ona eşlik ederek bu özel günündeki heyecanına ortak olduk. Yeni eğitim öğretim yılında sevgili Almina'ya ve tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir yıl diliyoruz. Şehitlerimizin emaneti başımızın tacıdır" ifadelerine yer verildi.

Şehit kızı Almina'nın heyecanına ortak olan emniyet mensupları, yeni eğitim yılında tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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