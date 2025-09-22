Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın adı burs programıyla yaşatılacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Mezunlar Derneği, mezun öğrenci Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın adını yaşatmak amacıyla burs programı başlattı.

İstanbul Ümraniye'de 23 Eylül 2024 tarihinde görevi başında şehit olan Yılmaz'ın bölüm arkadaşlarının öncülüğünde hayata geçirilen program, Fakülte Dekanlığı ve mezun olduğu Uluslararası İlişkiler Bölümünün katkılarıyla kalıcı bir uygulamaya dönüştürüldü. Dernek çatısı altında kurumsallaşan 'Şehit Polis Şeyda Yılmaz Burs Programı', maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere destek olmayı hedeflenirken, burs programına katkı sağlamak isteyenler için herhangi bir miktar sınırlaması bulunmuyor. İsteyen herkes dilediği tutarda bağışta bulunabiliyor. Bir öğrencinin bursunu üstlenmek isteyen bağışçılar için ise aylık tutarı 1000 TL olarak belirlenen bursa bağış yapmak isteyenler açıklama kısmına 'Bağış' notu yazması gerekiyor. - AYDIN