Şehit polis memuru kabri başında yad edildi
İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Erdem Kılıç şehadetinin 18. sene-i devriyesinde kabri başında dualarla yad edildi.
İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Erdem Kılıç şehadetinin 18. sene-i devriyesinde kabri başında dualarla yad edildi.
Erzincan'ın Tercan ilçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Erdem Kılıç, 4 Ağustos 2007 tarihinde İstanbul'da görev başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düşmüştü. Polis memuru Erdem Kılıç'ın şehadetinin 18. sene-i devriyesi münasebetiyle Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ve ailesinin katılımlarıyla şehidin kabri ziyaret edildi. Şehit polis memuru kabri başında dualarla yad edildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel