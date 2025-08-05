Şehit polis memuru kabri başında yad edildi

Şehit polis memuru kabri başında yad edildi
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İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Erdem Kılıç şehadetinin 18. sene-i devriyesinde kabri başında dualarla yad edildi.

İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Erdem Kılıç şehadetinin 18. sene-i devriyesinde kabri başında dualarla yad edildi.

Erzincan'ın Tercan ilçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Erdem Kılıç, 4 Ağustos 2007 tarihinde İstanbul'da görev başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düşmüştü. Polis memuru Erdem Kılıç'ın şehadetinin 18. sene-i devriyesi münasebetiyle Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ve ailesinin katılımlarıyla şehidin kabri ziyaret edildi. Şehit polis memuru kabri başında dualarla yad edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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