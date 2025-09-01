Şehit Polis Çankaya, 23. Yılında Anıldı

2002 yılında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevliyken, meydana gelen trafik kazası sonucu Şehit olan Polis Memuru Lokman Çankaya, şehadete erişinin 23. yılında Manisa'nın Salihli ilçesinde dualarla anıldı.

İstanbul'da 2002 yılında şehit olan Salihlili Polis Memuru Lokman Çankaya'nın şehadetinin sene-i devriyesi sebebiyle Kaymakam Ali Güldoğan, şehidin Aksoy Mahallesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti. Şehidin eşi Fadime Çankaya ve şehidin oğlu Polis Memuru Gürbüz Can Çankaya ile sohbet eden Kaymakam Güldoğan, devletin tüm imkanları ile her daim Şehit yakınlarının yanında olunacağını ifade etti.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkililerinin yer aldığı ziyaret, yapılan dua ile son buldu. - MANİSA