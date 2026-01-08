Şehit Polis Memuru Ahmet Işlakça, Anma Töreniyle Yad Edildi
Batman'da terör örgütleri tarafından şehit edilen Polis Memuru Ahmet Işlakça, 6 Ocak 1992'deki saldırının yıl dönümünde Aydın'ın Karacasu ilçesinde kabri başında dualarla anıldı. Anma programında Kur'an-ı Kerim okunarak yaşanılan acılara vurgu yapıldı ve vatan için canını feda eden şehitlerin hatıraları yaşatılacağı belirtildi.
Batman'da çarşı içerisinde terör örgütleri tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu 6 Ocak 1992 tarihinde şehit olan Polis Memuru Ahmet Işlakça, şehadetinin yıl dönümünde Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Yolüstü Mahallesi'nde bulunan kabri başında dualarla anıldı.
Karacasu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen anma programında, şehit Ahmet Işlakça için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programa protokol üyeleri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Anma töreninde, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru için canını feda eden aziz şehitler rahmet ve minnetle yad edilirken, şehit Ahmet Işlakça'nın hatırasının daima yaşatılacağı vurgulandı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel