Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarının düzenlendiği hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın, Malatya'da öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe Kilit-2 Harekat Bölgesi'nde 22 Aralık gecesi üs bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan 6 askerden bir olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın için Malatya'da cenaze töreni düzenlendi. Malatya Şehir Mezarlığı'nda öğle namazı sonrası düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Malatya Milletvekillerinin Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca, Bingöl Milletvekilleri Fevzi Berdibek, Zeki Korkutata, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile askeri ve mülki amirler ile çok sayıda vatandaş ve şehidin yakınları katıldı.

Cenaze namazı öncesi ve sonrası şehidin annesi Ümmühan ve babası Engin Taşkın ile Şırnak'ta jandarmaya Uzman Çavuş olan Yunus Taşkın ve diğer yakınları feryat ederek gözyaşı döktü. İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından kılınan cenaze namazının ardından Şehit Emre Taşkın'ın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı askeri araca konuldu. Tekbirler eşliğinde Malatya Şehitliği'ne getirilen şehidin naaşı burada gözyaşları arasında defnedildi. - MALATYA