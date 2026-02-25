Şehit pilotun İzmir'deki evinde yas

Balıkesir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16 uçağında şehit düşen Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın acı haberi, büyüdüğü İzmir'deki mahallesini yasa boğdu. Çocukluk hayali olan askerlik mesleğine tutkuyla bağlı olduğu öğrenilen şehit pilotun küçüklüğünü bildiğini söyleyen mahallenin muhtarı, "Küçükken askeriyenin çeşmesinden su içtiği için sevinirdi; askerlik hayaliydi" dedi.

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nden dün gece 00.50 sularında havalanan F-16 tipi savaş uçağı, kalkıştan sadece 6 dakika sonra Karesi ilçesine bağlı Naifli köyü kırsalında kaza kırıma uğradı ve kazada Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Şehidin İzmir Çiğli'deki baba evine ateş düşerken, evine ve mahalleye Türk bayrakları asıldı. Taziye çadırı kurulan evinin bahçesinde Şehit Bolat'ın meslektaşları da aileyi yalnız bırakmadı.

"Askeriyenin çeşmesinden su içtim diye sevinirdi"

Bolat'ın askerlik mesleğine olan çocukluk tutkusu yürekleri dağladı. Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın çocukluğunu bildiğini ve askeri üniformayı giymenin onun en büyük hayali olduğunu belirten Çiğli Evka-2 Mahalle Muhtarı İbrahim Özdemir, acı haber sonrası şunları söyledi:

"Çocukluğunu biliyorum, bizim için tarif edilemez büyük bir acı. Sabaha kadar uyuyamadık, çok üzgünüz. Asker olmayı çok istiyordu, bu onun çocukluk hayaliydi. Küçükken askeriyenin oradaki çeşmeden su içtiğinde 'Askerlerin suyundan içtim' diye çocuksu bir sevinç yaşardı. O hayaline ulaştı, gökyüzünde vatanını korudu ve en yüksek mertebeye ulaştı. Şehitler ölmez, vatan sağ olsun."

Cenaze ikindide Karşıyaka'da

Öte yandan Şehit Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın naaşı, saat 11.00'de Balıkesir 9. Ana jet üssünde gerçekleşecek uğurlama törenin ardından Çiğli Ana Jet Üssü'ne getirilecek. Ardından Çiğli'deki evinde yapılacak helalleşmenin ardından şehit pilotun cenazesinin, ikindi namazını müteakip Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde gerçekleşecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı