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Erzurum'un Tortum ilçesinde şehit öğretmenler için bayrak direği dikildi

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Erzurum'un Tortum ilçesindeki Bağbaşı Mahallesi'nde, şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ın anısına en yüksek tepeye bayrak direği dikildi. Törene Tortum Kaymakamı Fatih Bayram da katıldı ve konuşma yaparak destek olan herkese teşekkür etti.

Erzurum'un Tortum ilçesinde bir köyde şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ın anısına en yüksek tepeye bayrak direği konuldu.

Bağbaşı Mahallesi Muhtarlığı ve mahalle halkından Feyzullah Coşkun'un koordinasyonunda Bağbaşılı vatandaşların da katkılarıyla şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz adına hazırlanan bayrak direği, Tortum Kaymakamı Fatih Bayram'ın katılımlarıyla törenle yerine dikildi. Törende bir konuşma yapan Kaymakam Fatih Yılmaz, "Aziz milletimizin rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımıza her daim büyük bir saygı ve sevgi gösterdiğini, bu etkinliğin de bu sevginin göstergesi olduğunu belirterek maddi manevi destek olan herkese teşekkür etti." dedi. Direğe ay-yıldızlı Türk bayrağı dualar ve İstiklal Marşı eşliğinde çekildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Necmettin Yılmaz Aybüke Yalçın Erzurum Tortum Yerel Haberler

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