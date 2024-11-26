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Şehit öğretmenler anısına yürüyüş yapıp fidan diktiler

Şehit öğretmenler anısına yürüyüş yapıp fidan diktiler
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Kırşehir'de, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir il temsilciliği şehit öğretmenler anısına gönül dağı yürüyüşü yaptı.

Kırşehir'de, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir il temsilciliği şehit öğretmenler anısına gönül dağı yürüyüşü yaptı.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, Kırşehir Orman İşletme Müdürü Mustafa Çankaya, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilcisi Erdal Özbek, Kırşehir Kızılay Şube Başkanı Osman Eroğlu, jandarma, emniyet, MEB AKUB ve UMKE personelleri ile öğretmenler katıldı. Yürüyüş; Kaman Demirli Köyü'nden başlayarak bin 840 metre yüksekliğe sahip Gönül Dağı zirvesine uzandı. Etkinlik içerisinde yürüyüş güzergahındaki bir alanda Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü'nün katkılarıyla 'Kırşehir'de Nefes Alan, Kırşehir'e Nefes Veriyor' projesi çerçevesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Dikilen fidanlarla oluşturulan alana, 'Şehit Öğretmenler Fidanlığı' adı verildi. Zirvede; Türk Bayrağı göndere çekildi ve şehit öğretmenler anısına saygı duruşunda bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, "Şehit öğretmenlerin kanlarının düştüğü topraklarda yüreği vatan, millet ve bayrak sevgisiyle dolmuş yetişen milyonlarca fidanla geleceğe nefes olmak istiyoruz" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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