Haberler

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın kabri başında dualarla anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında, öğrenciler ve meslektaşlarının dualarıyla anıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında, öğrenciler ve meslektaşlarının dualarıyla anıldı.

9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 7 aylık müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma programı düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı programda Şenay Aybüke Yalçın dualarla anıldı. Protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenlerin katıldığı programın ardından, Vali Çalgan ve beraberindekiler, Şenay Aybüke Yalçın'ın isminin yaşatıldığı okulu ziyaret etti.

"Aybüke hoca şehit olduktan sonra bütün memleketin evladı oldu"

Burada konuşan Vali Ali Çalgan, "Ülkemizin her yerinde anılıyor, ancak özellikle Çorum'da, hem memleketi olması nedeniyle hem de Öğretmenler Günü'nün anlamına binaen, onun kabrini ziyaret etmeden kutlamayı tamamlamanın eksik kalacağını düşünüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm il protokolü, meslektaşları ve öğrencileriyle birlikte buradayız. Kendisini rahmetle anıyoruz Geçen sene bu kabri ziyaret ettiğimde ailesine bir şey söylemiştim; 'Aybüke Hoca şehit olmadan önce sadece sizin kızınızdı. Ama şehit olduktan sonra bütün memleketin evladı oldu.' Acısını hepimiz yüreğimizde taşıyoruz. Bu özel günde, dualarımızla inşallah ona dayan olur. Allah rahmet eylesin. Burada bulunan tüm şehitlerimize de rahmet diliyorum. Ölüm haktır; hepimiz bir gün hayata veda edeceğiz. Ne mutlu onlara ki şehadet mertebesine ulaştılar. Rabbim peygamberlerine komşu eylesin, gani gani rahmet eylesin. Öğrencileri ve milletimiz tarafından asla unutulmayacaktır" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi yaptılar

Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.