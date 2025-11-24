Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın kabri başında dualarla anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında, öğrenciler ve meslektaşlarının dualarıyla anıldı.

9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 7 aylık müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma programı düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı programda Şenay Aybüke Yalçın dualarla anıldı. Protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenlerin katıldığı programın ardından, Vali Çalgan ve beraberindekiler, Şenay Aybüke Yalçın'ın isminin yaşatıldığı okulu ziyaret etti.

"Aybüke hoca şehit olduktan sonra bütün memleketin evladı oldu"

Burada konuşan Vali Ali Çalgan, "Ülkemizin her yerinde anılıyor, ancak özellikle Çorum'da, hem memleketi olması nedeniyle hem de Öğretmenler Günü'nün anlamına binaen, onun kabrini ziyaret etmeden kutlamayı tamamlamanın eksik kalacağını düşünüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm il protokolü, meslektaşları ve öğrencileriyle birlikte buradayız. Kendisini rahmetle anıyoruz Geçen sene bu kabri ziyaret ettiğimde ailesine bir şey söylemiştim; 'Aybüke Hoca şehit olmadan önce sadece sizin kızınızdı. Ama şehit olduktan sonra bütün memleketin evladı oldu.' Acısını hepimiz yüreğimizde taşıyoruz. Bu özel günde, dualarımızla inşallah ona dayan olur. Allah rahmet eylesin. Burada bulunan tüm şehitlerimize de rahmet diliyorum. Ölüm haktır; hepimiz bir gün hayata veda edeceğiz. Ne mutlu onlara ki şehadet mertebesine ulaştılar. Rabbim peygamberlerine komşu eylesin, gani gani rahmet eylesin. Öğrencileri ve milletimiz tarafından asla unutulmayacaktır" dedi. - ÇORUM