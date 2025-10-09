Şehit oğlunun adına 3 bin 700 Kur'an-ı Kerim ve hayrat çeşmesi

Elazığ'da, Kuzey Irak Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Sefer Alan'ın seneidevriyesi dolayısıyla İmam-ı Azam Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Şehidin adı, 3 bin 700 adet ciltlenmiş Kur'an-ı Kerim ve cami yanında yaptırılan 'Şehit Sefer Alan Hayrat Çeşmesi' ile yaşatılacak.

Kuzey Irak Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın seneidevriyesi dolayısıyla İmam-ı Azam Camii'nde Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirildi. Anma kapsamında baba Hasan Alan tarafından onarılan 3 bin 700 adet ciltlenmiş Kur'an-ı Kerim halkla paylaşılırken, şehidin adını yaşatmak amacıyla İmam-ı Azam Camii yanında yaptırılan 'Şehit Sefer Alan Hayrat Çeşmesi' de hizmete açıldı. Şehit babası Hasan Alan, "Hepinizden Allah razı olsun. Bugünlerde bizi yalnız bırakmayan, destek olan herkese teşekkür ederim. Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

Baba Alan burada yaptığı açıklamada, "Bugünkü programımız 10.09.2024 tarihinde Kuzey Irak, Pençe Kilit'te şehit olan Sefer Alan'ın babasıyım. Bugün çocuğumun, şehidimizin seneidevriyesi. Bir yıl oldu. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin, kendisini de nail eylesin inşallah. Buradaki programımızda Mevlid-i Şerifimiz var, onun adına okunacak. Ondan sonra ikramlarımız var. 3 bin 700 adet onun adına ciltlenmiş, Kur'an-ı Kerim kelimeleri halkımıza dağıtılacak. Ondan sonra, İmam-ı Azam Camii yanında yaptırdığımız çeşme, onun adına hizmete sunulacak. Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi. - ELAZIĞ