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Şehit Polis Memuru Mustafa Peksoy, Görev Yeri Olan Okulda Anıldı

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İstanbul'da trafik uygulaması sırasında şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy, görev yaptığı okulda öğretmen arkadaşları ve öğrencileri tarafından anıldı. 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan Peksoy, kurban ve Kuran-ı Kerim okunarak anma etkinliği düzenlendi. Anmaya Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu ve protokol üyeleri katıldı.

İstanbul'da trafik uygulaması sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy, görev yaptığı okulda öğretmen arkadaşları ve öğrencileri tarafından anıldı.

Adana'da 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde Şehit Ayhan Güngör Anadolu Lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan, daha sonra polis olup 9 ay önce İstanbul'da göreve başlayan Mustafa Peksoy, İstanbul'da trafik uygulaması sırasında bir otomobilin çarpması sonucu şehit olmuştu. Şehit Mustafa Peksoy, bugün görev yaptığı okulda öğretmen arkadaşları ve öğrenciler tarafından anıldı. Şehit Mustafa Peksoy'un anısına toplantı salonunda slayt izletildi ardından Kur-an-ı Kerim okunup helva dağıtıldı.

Anmaya Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu ve protokol katıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Aksu İstanbul Yüreğir Kurban trafik Yerel Polis Polis adana

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