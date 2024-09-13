Şehit Polis Memuru Mustafa Peksoy, Görev Yeri Olan Okulda Anıldı

İstanbul'da trafik uygulaması sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy, görev yaptığı okulda öğretmen arkadaşları ve öğrencileri tarafından anıldı.

Adana'da 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde Şehit Ayhan Güngör Anadolu Lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan, daha sonra polis olup 9 ay önce İstanbul'da göreve başlayan Mustafa Peksoy, İstanbul'da trafik uygulaması sırasında bir otomobilin çarpması sonucu şehit olmuştu. Şehit Mustafa Peksoy, bugün görev yaptığı okulda öğretmen arkadaşları ve öğrenciler tarafından anıldı. Şehit Mustafa Peksoy'un anısına toplantı salonunda slayt izletildi ardından Kur-an-ı Kerim okunup helva dağıtıldı.

Anmaya Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu ve protokol katıldı. - ADANA