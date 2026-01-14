Şehit Mustafa Kozak'ın annesi Gülşen Kozak'ı duygulandıran ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi tarafından Salihlili şehit Mustafa Kozak mezarı başında anılırken, annesi Gülşen Kozak da ziyaret edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, vatan uğruna canını feda eden şehit Mustafa Kozak'ın annesi Gülşen Kozak, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi tarafından ziyaret edildi. Ziyaret kapsamında şehit Mustafa Kozak'ın kabrinde de dualar edildi.

Dernek Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, şehit yakınları ve kahraman gazilerin katıldığı ziyarette, acının en büyüğünü yüreğinde taşımasına rağmen sabrı, metaneti ve vakur duruşuyla şehidine yakışır bir asaleti temsil eden Gülşen Kozak'ın elini öperek, şehide duyulan sadakat, vefa ve minnet duygusunu bir kez daha ifade etti.

Ziyaret sırasında duygulu anlar yaşanırken, Başkan Kıyışkan, bu toprakların bedelinin annelerin duaları ve şehitlerin kanlarıyla ödendiğini belirterek, şehit annesi Gülşen Kozak'a sabır, sağlık ve huzur temennilerinde bulundu.

Dernek Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, "Şehitlerimizin emanetleri başımızın tacı, milletimizin onurudur. Aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız" dedi. - MANİSA