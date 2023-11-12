Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda İHA'ya birincilik ödülü

Yeni Şafak Gazetesi tarafından 15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz anısına düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz 2. Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni gerçekleşti. İsmail Coşkun Ukrayna savaşında çektiği " Kiev'de Bir Tank Konvoyu Bayraktar TB 2 Tarafından İmha Edildi" isimli fotoğrafı dron kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Yeni Şafak gazetesi tarafından 15 Temmuz Şehidi Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz anısına düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz 2. Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Dört farklı kategori ve bir özel ödülün olduğu fotoğraf yarışmasında dereceye giren katılımcılar ödüllerini TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın elinden aldı.

Törende konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz bizim için sadece yakın tarihimizde kalmış büyük acıların zorlukların yaşandığı bir geceden ibaret değildir. 15 Temmuz hem ciddi bir milli şahlanış ruhuyla hainlere karşı mücadele edildiği şanlı bir destanın gecesidir. Bu vatan için canını feda eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Şu anda insanlığın büyük bir dram yaşadığı aynı şekilde ölüme cennete koşarcasına giden Gazzeli kardeşlerimiz içinde çok sayıda gazeteci fotoğrafçı arkadaşlarımız var. Allah onlara da rahmet eylesin. Belki bu Mustafa Cambaz fotoğraf sergisini önümüzdeki yıldan itibaren Gazze şehidi Gazzeli fotoğrafçıları da işin içerisine katacak şekilde genişletmemiz mümkün olur diye teklif ediyorum." açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "15 Temmuz hain darbe gecesi ülkemizin istiklal ve istikbalini muhafaza etmek için başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanlara inmişti. Onların arasında o zamana kadar 17 yıldır Yeni Şafak'ta görev yapan Mustafa Cambaz kardeşimiz de vardı. Bir Türkiye sevdalısı ve İstanbul aşığı olan Mustafa Cambaz kardeşimiz yiğitçe ve korkusuzca meydanlara indi ve Çengelköy'de hain kurşunlarla ruhunu teslim etti. Güleryüzlü bir kardeşimizdi. Hoş sohbet bir insandı. Her göreve giderdi. Şehit olarak son nefesini 15 Temmuz gecesi verdi. Ama onun ve milyonların şehadeti 16 Temmuz aydınlığını bu vatana kazandırdı." ifadelerini kullandı.

" Kiev'de Bir Tank Konvoyu Bayraktar TB 2 Tarafından İmha Edildi" isimli fotoğraf ile dron kategorisinde birincilik ödülü alan İsmail Coşkun, "Şehit Mustafa Cambaz fotoğraf yarışmasında dron kategorisinde birincilik ödülü aldım. Fotoğrafı Ukrayna'da Ukrayna Rusya savaşında çekmiştim. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 20 km kala bir tank konvoyu Bayraktar TB2'ler ile imha edilmişti ben de dron ile fotoğraflamıştım. Bu fotoğrafım ödüle layık görüldü. İkinci fotoğrafım ise ilk günde binaların harabeye dönmüş şekliydi." dedi.

Yarışmaya bu yıl özel bir kategori eklendi

"2022'ye Damgasını Vuran Haber Fotoğraflar", "Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar", "Yeni Nesil Fotoğraflar (Dron Çekimi)", "Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi)" kategorilerinden oluşan Şehit Mustafa Cambaz 2. Fotoğraf Yarışması'na bu yıl "Hikayeyi Tamamla - Ayasofya Camii Özel Ödülü" de dahil edildi.

Şehit Mustafa Cambaz'ın hayatında önemli bir anlamı olan ve müze olarak çektiği Ayasofya Camii fotoğrafları şehit olmadan önce kitaplaştırmıştı. Yarışma kapsamında "Hikayeyi Tamamla: Ayasofya Camii Özel Ödülü" Ayasofya'yı cami olarak çeken fotoğrafçılar arasından dereceye giren fotoğraf sanatçısına verildi.

Her kategorinin birincisi 75 bin TL, ikincisi 40 bin TL, üçüncüsü 20 bin TL ödülün sahibi olurken; "Hikayeyi Tamamla Özel Ödülü" ise 60 bin TL olarak belirlendi.

Yarışmanın seçici kurulunda usta isimler yer aldı

24 Haziran - 7 Ağustos 2023 tarihleri arasında mustafacambazfotografyarismasi.com üzerinden online başvuruların yapıldığı Şehit Mustafa Cambaz 2. Fotoğraf Yarışması'nın jüri değerlendirmesi 20 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Değerlendirme sonrasında 13 fotoğraf ödüle layık görülürken, 30 fotoğraf da sergilenmeye hak kazandı.

Zor şartlar altında görev yapan gazetecileri, milli ve manevi duygularda birleştirmek ve bu vesileyle başarılı fotoğraf çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz 2. Fotoğraf Yarışması'nın seçici kurulunda Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Direktörü Fırat Yurdakul, Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş ve Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç, Fotoğraf Sanatçısı Gül Işık ve Mehmed Özçay bulundu. TVNET'te canlı yayınlanan ödül törenine, devlet kademesinden, iş ve sanat dünyasından, şehit ve gazi yakınlarından ve basından önemli isimler katıldı.

Ödüller sahiplerini buldu

2022'ye Damgasını vuran haber fotoğrafları kategorisinde birincilik ödülü Emin Sansar – Rusya'nın Ukrayna Saldırıları'na, ikincilik ödülü Kahraman Bekcili - Kömürün Gözyaşları'na, üçüncülük Nadir Köksoy – Abdülhamid Han Süper Ay'a verildi.

Kültürel ve tarihi fotoğraflar kategorisinde birincilik ödülü Esengül Alıcı - Kütüphane'ye, ikincilik ödülü Murat Yılmaz - Bergama ve Kuyruklu Yıldız'a, üçüncülük ödülü Hakan Yaralı – Hicaz Demiryolu ve Son Buharlı'ya verildi.

Yeni nesil fotoğraflar(dron çekimi) kategorisinde birincilik ödülü İsmail Coşkun – Kiev'de Bir Tank Konvoyu Bayraktar TB 2 Tarafından İmha Edildi'ye, ikincilik ödülü, Hanifi Koç – The Eye'ye, üçüncülük ödülü Hasan İçel – Çamurda Yağlı Güreş'e verildi.

Yeni nesil fotoğraflar(cep telefonu çekimi) kategorisinde birincilik ödülü Arif Hüdaverdi Yaman - Gölge'ye, ikincilik ödülü Murat Bakmaz - Vav'a, üçüncülük ödülü Durmuş Ceylan - Torak' verildi.

Hikaye tamamlama özel ödülü ise Serdar Kıran – Ayasofya Cami'ye verildi. - İSTANBUL