Şehit mezarı başında rengi solan bayrak yenisi ile değiştirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde şehit J. Er Ramazan Ünlü'nün mezarı başında rengi solan bayrak jandarma ekipleri tarafından yenisi ile değiştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerin tarafından Kuyucular Mahallesinde gerçekleştirilen Önleyici Kolluk Devriyesi sırasında 12 Eylül 1996 tarihinde Van ilinde şehit olan J. Er Ramazan Ünlü'nün mezarı başında bulunan bayrağın renginin solmuş olduğu görüldü. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Türk bayrağını yenisi ile değiştirdi. - AYDIN