Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına olay yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı

İmamoğlu protestolarına olay yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk anket

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ilk anket! Sonuçlar hayli çarpıcı
Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım

Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin çarpıcı açıklama
Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı! 63 öğrenciye burs

Hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı: Babasını kaybetmiş 50 çocuğa...

Şehit mezarı başında rengi solan bayrak yenisi ile değiştirildi

Şehit mezarı başında rengi solan bayrak yenisi ile değiştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde şehit J. Er Ramazan Ünlü'nün mezarı başında rengi solan bayrak jandarma ekipleri tarafından yenisi ile değiştirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde şehit J. Er Ramazan Ünlü'nün mezarı başında rengi solan bayrak jandarma ekipleri tarafından yenisi ile değiştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerin tarafından Kuyucular Mahallesinde gerçekleştirilen Önleyici Kolluk Devriyesi sırasında 12 Eylül 1996 tarihinde Van ilinde şehit olan J. Er Ramazan Ünlü'nün mezarı başında bulunan bayrağın renginin solmuş olduğu görüldü. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Türk bayrağını yenisi ile değiştirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.