Öğrenciler Şehit Mete Okur'u Mezarı Başında Andı

Şehit Mete Okur İlköğretim ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, şehit Jandarma Onbaşı Mete Okur'u kabri başında dualarla andı.

Hakkari Özel Harekat Grup Komutanlığında askerlik görevini yaptığı sırada meydana gelen çığ felaketinde 32 yıl önce 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Mete Okur, adını taşıyan okulun öğrencileri tarafından mezarı başında dualarla anıldı.

Okur'u rahmet ve minnetle yad eden öğrenciler, Çayıryolu köyünde bulunan şehidin mezarına karanfil bıraktı. - BAYBURT

