Şehit kızı öğretmen unutulmadı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Şırnak'ta askerlik hizmetini yaparken birliği ile birlikte görevli olarak bulunduğu Mardin'de 1987 yılında şehit olan Jandarma Çavuş Atilla Dişkesir'in kızı Matematik Öğretmeni Derya Dişkesir'i görev yaptığı Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ziyaret etti. Sürpriz ziyarette şehit kızı ile birlikte okulda görev yapan tüm öğretmenlerin '24 Kasım Öğretmenler Günü' kutlanırken, duygu dolu anlar yaşandı.

Anne karnında 6 aylıkken babası şehit düşen Derya Dişkesir, gurur ve duygusal anları bir anda yaşadı. - BURSA