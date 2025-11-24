Haberler

Şehit kızı öğretmen unutulmadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Mardin'de 1987 yılında şehit olan Jandarma Çavuş Atilla Dişkeser'in matematik öğretmeni olan kızı Derya Dişkesir'i öğretmenler gününde unutmadı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Mardin'de 1987 yılında şehit olan Jandarma Çavuş Atilla Dişkeser'in matematik öğretmeni olan kızı Derya Dişkesir'i öğretmenler gününde unutmadı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Şırnak'ta askerlik hizmetini yaparken birliği ile birlikte görevli olarak bulunduğu Mardin'de 1987 yılında şehit olan Jandarma Çavuş Atilla Dişkesir'in kızı Matematik Öğretmeni Derya Dişkesir'i görev yaptığı Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ziyaret etti. Sürpriz ziyarette şehit kızı ile birlikte okulda görev yapan tüm öğretmenlerin '24 Kasım Öğretmenler Günü' kutlanırken, duygu dolu anlar yaşandı.

Anne karnında 6 aylıkken babası şehit düşen Derya Dişkesir, gurur ve duygusal anları bir anda yaşadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Yaşadığı tartışma sonucu milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı

Milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı
Trafikte seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti

Seyir halindeki araca isabet etti! Korku dolu anlar kamerada
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Kaybettiği maç sonrası kameramana tepki gösteren Pep Guardiola özür diledi

Guardiola tepki çeken hareketi sonrası özür diledi: Utanıyorum
DEVA Partisi'nde 'İmralı' depremi! Eski vekil bombardımana tutup istifa etti

O partide 'İmralı' depremi! Eski vekil bombardımana tutup istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.