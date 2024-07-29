Şehit Erdoğan Şengül'ün kardeşi Ahmet Şengül ile Selin Arabacı dünya evine girdi

DÜZCE(İHA) – Erzurum ili Pasinler ilçesinde şehit olan Ord. Er Erdoğan Şengül'ün kardeşi Ahmet Şengül ile Selin Arabacı bir ömür boyu mutluluğa 'evet' dediler. Düzce Vali Yardımcı Dr. Ömer Yılmaz'da genç çiftin mutluluklarına ortak oldu.

2004 yılında Erzurum'un Pasinler ilçesinde şehit olan Ord. Er Erdoğan Şengül'ün kardeşi Ahmet Şengül, Selin Arabacı ile dünya evini girdi. Genç çiftin yakınları ve sevenlerinin katıldığı düğün merasiminde Vali Yardımcısı Dr. Ömer Yılmaz'da geç çiftin nikah şahitliğini yaptı. Yılmaz, çifte ömür boyu mutluluklar dilerken, Şengül ve Arabacı ailelerini de tebrik etti. - DÜZCE