Şehit kardeşinden duygulandıran sözler: 'Ağabeyim kahramanlık destanları yazmıştır'

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Uğurelli'nin ismi verildiği okulda anma töreni ve şehit köşesi açılışı gerçekleştirildi. Törende konuşan şehidin kardeşi Emrah Uğurelli, "Şehit ağabeyim kahraman bir askerdi. Güler yüzlü, gözü kara, içi vatan sevgisiyle dolu pırıl pırıl bir insandı. Özel harekat olarak onlarca çatışmaya girmişti. Kahramanlık destanları yazmıştır" dedi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 2008 yılında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Uğurelli'nin şehadetinin 15. yıl dönümünde Yahşihan ilçesinde isminin verildiği okulda anma töreni ve şehit köşesi açılışı gerçekleştirildi. Kırıkkale Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz da programda şehidin babası Doğan ve annesi Fatma Uğurelli'ye Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti. Daha sonra Şehit Mustafa Uğurelli Ortaokulu içerisinde oluşturulan şehit köşesinin açılışı yapıldı.

"İçimdeki acı hiçbir zaman dinmedi"

Törende konuşma yapan şehidin kardeşi Emrah Uğurelli, "Şehidimiz vatanın bölünmez bütünlüğü için gözünü kırpmadan canını feda etmiştir. Şehit abim kahraman bir askerdi. Güler yüzlü, gözü kara, içi vatan sevgisiyle dolu pırıl pırıl bir insandı. Özel harekat olarak onlarca çatışmaya girmişti. Kahramanlık destanları yazmıştır. Geçtiğimiz 29 Nisan'da 15'inci sene-i devriyesiydi. Şehitlik mertebesi ne kadar yüksek bir mertebe olsa da maalesef gönül ferman dinlemiyor. İçimdeki acı hiçbir zaman dinmedi" dedi.

"Adının yaşatılması, dualar edilmesi yüreğimize su serpiyor"

Şehit ağabeysinin özel harekatın en seçkin timinde görev yaptığını ifade eden Uğurelli, "Adının yaşatılması, dualar edilmesi yüreğimize su serpiyor. Bu sebeplere vesile olan herkesten Allah razı olsun. Okulumuzun, vatanımıza milletimize yakışır bir şekilde hizmet eden evlatlarımızın yetişmesine vesile olmasını diliyorum. Bu törenin gerçekleşmesinde emeği geçen bütün devlet yetkililerimize ve birlik beraberlik içerisinde her zaman beraber olduğumuz şehit ailelerimize ve gazilerimize teşekkür ederim" diye konuştu.

Törene, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rukiye Eryılmaz, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı. - KIRIKKALE