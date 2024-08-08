Şehit Kalaz'ın Karabük'teki ailesine acı haber verildi
Şırnak'ta görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Şehadet haberi, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Şehidin yakınları ve komşuları taziyelerini iletti.
Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz'ın, şehadet haberi, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.
Şırnak'ta görev yapan Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (27), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kalaz'ın şehadet haberini Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesine Kaymakam Şaban Arda Yazıcı bildirdi.
Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, komşuları aileye taziyelerini iletti.
Öte yandan bekar olduğu öğrenilen şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. - KARABÜK