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Bursa'da Silahlı Saldırıda Şehit Olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, Memleketine Uğurlandı

Bursa'da Silahlı Saldırıda Şehit Olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, Memleketine Uğurlandı
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Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, hastanede şehit oldu. Şehit Yaşar'ın naaşı, düzenlenen törenle memleketi Adana'ya gönderildi. Törende, şehidin yakınları ve silah arkadaşları duygusal anlar yaşadı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği silahlı saldırıda ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar şehit oldu. Şehit Yaşar'ın naaşı, Bursa İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle memleketi Adana'ya gönderildi.

Bursa'da 13 Aralık günü 6. Ağır Ceza Mahkemesinde öldürmeye teşebbüs davasında, duruşmaya tekerlekli sandalye ile gelen müşteki Tolga Ergün'ün emekli güvenlik görevlisi babası Kemal Ergün, davanın sanıkları Mert Akça ile babası Köksal Akça'yı silahla vurarak öldürdü. Saldırı anında Cezaevi Bölük Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar ile silah arkadaşı Uğur Bulut da başlarına isabet eden mermi ile ağır yaralandı. Hastanede tedavi altında olan Nurettin Yaşar doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle şehidin naaşı, memleketi Adana'ya gönderildi. Düzenlenen törende, şehidin silah arkadaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Ayakta zor duran şehidin eşi, annesi, babası ve yakınları sağlık görevlileriyle törene katıldı. Şehidin 8 aylık çocuğu da törende, annesinin kucağında yer aldı.

Askeri törenin ardından Yenişehir Havalimanı'ndan şehidin naaşı Adana'ya götürülürken, cenazesi Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Çandık Mezarlığına defnedilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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