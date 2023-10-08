Şehit itfaiye eri Eskişehir'de toprağa verildi

Ankara'da yangına müdahale sırasında dumandan etkilenerek kaldırıldığı hastanede şehit olan itfaiye eri Orçun Yaşar, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Bölük Caddesi'nde 7 katlı apartmanın eksi 2'nci katındaki dairede 4 Ekim günü sabah saat 07.45'te çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan Eskişehirli itfaiye eri Orçun Yaşar (29), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Şehit olan itfaiye eri bugün Mihalıççık ilçesinin Sazak köyü camisinde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Yaşar, cenaze töreninin ardından köy mezarlığına defnedildi. Vefat eden Orçun Yaşar'ın babası İlyas Yaşar taziyeleri kabul ederken, annesi Şenel Aktaş dakikalarca oğlunun tabutunun başından ayrılamadı.

Cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 27. Dönem Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Ankara İtfaiyesi ile Eskişehir İtfaiyesi personeli, şehit itfaiye erinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR