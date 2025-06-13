Şehit, gazi ve terör mağdurları derneği jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıldönümünü kutladı

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Dernek Başkanı Abbas Gündüz, devletin gücüyle milletin yüreğini birleştiren, dağda, ovada, sınırda, karakolda gece-gündüz demeden görev başında olan Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıldönümünü gururla ve minnetle kutladıklarını söyledi. Kuruluşundan bugüne kadar milletin huzur ve güvenliğini sağlamak için canla başla mücadele eden, vatanın her karış toprağında kahramanca nöbet tutan, gerektiğinde canını hiç düşünmeden feda eden jandarmanın Türk milletinin iftihar kaynağı olduğunu ifade eden Gündüz, jandarma sadece bir güvenlik gücü değil, aynı zamanda milletimizin vicdanı olduğunu belirtti.

Gündüz jandarmanın, köylünün, çiftçinin, çocuğun, yaşlının yanında olan; teröre, suça ve ihanete karşı en ön safta duran, devlete sadakatle bağlı, millete yürekten sevdalı bir teşkilat olduğunu belirterek, "Bu kutlu teşkilatın her neferi, şanlı tarihimizin taşıyıcısı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "kanun ordusu" olarak tanımladığı o asil ruhun bugünkü temsilcisidir. Başta Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Ali Çardakcı olmak üzere; vatan, bayrak ve millet sevdasıyla görev yapan tüm jandarma personelimizin yıldönümünü tebrik ediyor, görevi başında şehit düşen aziz evlatlarımızı rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Nice 186 yıllara, kutlu ve onurlu görevine sadakatle devam eden Jandarma Teşkilatımız, var olun, sağ olun, daima güçlü olun" dedi. - DİYARBAKIR