Şehit Erhan Konuk şehadetinin 8. yılında dualarla anıldı

Hakkari Şemdinli'de 8 yıl önce şehit olan Özel Harekat Polisi Erhan Konuk için ailesi tarafından mevlit okutuldu.

Özel Harekat Polisi Erhan Konuk, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Adana'nın Pozantı ilçesinde yaşayan ailesi, oğullarının anısına şehadetinin 8.yılında mevlit okuttu.Programa ilçe mülki ve askeri erkanın yanı sıra şehidin yakınları ve hemşehrileri katıldı.

Mevlit öncesinde ise şehidin Aşçıbekirli Mahallesinde bulunan kabri de ziyaret edilerek dualar edildi. - ADANA