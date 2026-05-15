Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın adı okula verildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın adı, Adana'nın Feke ilçesindeki Ormancık Ortaokulu'na verildi. Tabela değişim töreninde şehit babası ve kaymakam duygusal konuşmalar yaptı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın adı memleketinde Adana'nın Feke ilçesindeki okula verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın adı memleketi Adana'nın Feke ilçesindeki okula verildi. Feke Kaymakamlığı'nın kararıyla Ormancık Ortaokulu'nun adının "Ormancık Şehit Eren Kızıldağ Ortaokulu" olarak değiştirildi.

Kararın ardından okulda tabela değişim töreni gerçekleştirildi. Tören Kozan İlçe Müftüsü Mustafa Kaya'nın dua etmesiyle başladı. Ardından okulun tabela değişim töreni gerçekleştirildi.

"Oğlumun adını yaşatan devletimize teşekkür ediyorum"

Şehit babası Ali Kızıldağ, oğlunun adının okulda yaşatılmasının hem gururunu hem de özlemini yaşadığını belirterek, "Oğlumun vatan uğruna şehit olması bizlere büyük gurur yaşattı. İsminin çocuklarımızın eğitim gördüğü okulda yaşatılması çok anlamlı. Burada okuyan çocuklarımızın vatanını seven evlatlar olarak yetişeceğine inanıyorum. Oğlumun adını yaşatan devletimize teşekkür ediyorum. Vatan bölünmez, şehitler ölmez" dedi.

"Şehidimizin ismi milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır"

Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz ise şehitlerin milletin gönlünde daima yaşayacağını ifade ederek, "Erenimiz yaklaşık 1,5 yıl önce şehit oldu. Onun adını yaşatmak bizlerin görevidir. Şehidimizin ismi milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okulun açılışı gerçekleştirildi. Okunan duaların ardından şehit Eren Kızıldağ anısına okul bahçesine ağaç dikildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
