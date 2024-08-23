Trabzon'da şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik anıldı

Trabzon'daki bir kırsal alanda teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve 41 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, ölüm yıldönümünde Eskişehir'deki bir yaz dönemi Kur'an kursunda anıldı.

Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de Türk emniyet güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada teröristlerce şehit edilmişti. Saldırı sırasında şehadete ulaşan Bülbül ve Gedik için her yıl olduğu gibi bu yıl da ölüm yıldönümlerinde yurdun dört bir tarafından dualar okundu. Şehitler Eskişehir'de ise Odunpazarı Müftülüğü Erenköy Fatih Camii'nde anıldı. Yaz dönemi Kur'an kursuna katılan yaklaşık 70 çocuk cami içerisinde hep bir ağızdan, "İyi ki varsın Eren" diye bağırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınırken, sosyal medya üzerinden paylaşılan video görenlerin hem sevgisini hem de beğenisini kazandı. - ESKİŞEHİR