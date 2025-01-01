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Eren Bülbül'ün 23. Doğum Yıldönümü: Şehidin Annesi Hüzünle Anıyor

Eren Bülbül'ün 23. Doğum Yıldönümü: Şehidin Annesi Hüzünle Anıyor
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Trabzon'un Maçka ilçesinde, 15 yaşında terörist saldırısında şehit olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun 23. doğum gününü mezarı başında gözyaşlarıyla anarak, 'İnşallah terör biter, yeni Erenler ölmez' dedi. 8 yıldır oğlunun doğum gününde hüzün dolu anlar yaşayan anne, terör örgütüne de sert eleştirilerde bulundu.

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde teröristlerin hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine gösterirken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit edilen Eren Bülbül'ün 23'üncü doğum yıldömünü annesi hüzünlü geçiriyor. Şehidin annesi Ayşe Bülbül, Eren gibi bir evladın annesi olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah terör biter, yeni Erenler ölmez" dedi.

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristlerin hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun 23. yaş gününü hüzünlü geçiriyor. Anne Ayşe Bülbül, oğlunun doğum gününü 8 yıldır mezarı başında gözyaşları ile karşılıyor.

"İnşallah terör biter, yeni Erenler ölmez"

"Eren şehit oldu, vatan sağolsun demekten başka diyecek bir şeyim yok" diyen anne Ayşe Bülbül, terör örgütüne yapılan silah bırakma çağrısı ile ilgili olarak ise, "O itler silah bırakmaz. İnşallah terör biter, yeni Erenler ölmez. Keşke silah bıraksalar. Yeter ki yeni anneler ağlamasın, yeni şehitlerimiz olmasın. Tabii böyle olursa ben mutlu olurum. Belki de böyle yapıp gözdağı verecekler bilemiyorum. Ha bu itler mi gelip de bu evlatlarımızı şehit etmekten vazgeçecek? Onlara güvenmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Eren evlatlarım içinde çok farklıydı"

Oğlunun doğum gününü mezarı başında kutlayan anne Bülbül, "Eren bu gece 11'e çeyrek kala dünyaya geldi. Eren evlatlarım içinde çok farklıydı. 13 evladım var, onun doğuşu bile farklıydı. Her bir anne dünyaya evlat getirmek ister, evlat hayatın meyvesidir. Onu istediğim gibi yaşatamadım, büyütemedim. Bu nedenle kalbim buruktur. Ama iyi ki Eren gibi bir evlat dünyaya getirdim. Öyle bir evladın annesi olduğum için mutluyum, huzurluyum" dedi.

"Ben onun doğum günlerinde bir pasta alamadım, pastayla doğum gününü kutlayamadım"

Oğlunun şehit olmasının üzerinden 7,5 yıl geçtiğini hatırlatan anne Bülbül, "Onun doğum gününde pasta gönderenler oluyor ama ben onun doğum günlerinde bir pasta alamadım, pastayla doğum gününü kutlayamadım. Olmayan Eren'e şimdi doğum günü kutluyorum. O zaman kutlayabilseydim keşke. Ama 13 tane evladım var, hangi birine doğum günü kutlayacaktım, imkanımız yoktu. Babaları kalp rahatsızıydı ama yine de çalışıp eve ekmek getirir, onları aç bırakmazdı" diye konuştu.

1 Ocak 2002 yılında dünyaya gelen ve PKK'lı teröristler tarafından 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül'ün sevenleri de 23. yaş gününü sosyal medyada 'İyiki varsın Eren' etiketiyle fotoğraflarını paylaşarak kutladılar. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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