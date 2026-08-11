Kaymakam Şimşek, Şehit Erdoğan Şen'in Annesini Ziyaret Etti

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan Şehit Erdoğan Şen'in annesi Fatma Şen ziyaret edildi.

Çan Kaymakamı Bülent Şimşek, 15 Mayıs 1992 tarihinde Şırnak'ın Taşdelen bölgesinde şehit olan Şehit Erdoğan Şen'in annesi Fatma Şen'i ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Bülent Şimşek, şehit ailesinin her zaman yanında olduklarını ifade ederek Fatma Şen ile bir süre sohbet etti. Ziyaret sırasında ailenin istek ve talepleri de dinlendi.

Ziyarette Vakıf Müdürü Ömer Yüksel ve Şerbetli Köyü Muhtarı İsmail Aksoy da hazır bulundu. Şehit ailesi, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Bülent Şimşek'e teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı