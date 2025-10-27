Haberler

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin babası hayatını kaybetti

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin babası hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize Emniyet Müdürlüğü görevi sırasında 2018 yılında makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Altuğ Verdi'nin, emekli emniyet müdürü olan babası Ertuğrul Verdi hayatını kaybetti.

Rize Emniyet Müdürlüğü görevi sırasında 2018 yılında makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Altuğ Verdi'nin, emekli emniyet müdürü olan babası Ertuğrul Verdi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gören emekli Emniyet Müdürü Ertuğrul Verdi, dün yaşamını yitirdi. Verdi'nin cenazesinin, yarın Mersin'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Emniyet teşkilatında uzun yıllar görev yapan Verdi'nin vefatı, meslektaşları ve yakın çevresinde derin üzüntüye neden oldu.

Öte yandan, oğlu Altuğ Verdi, 2018 yılında Rize İl Emniyet Müdürlüğü görevindeyken bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu şehit olmuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Türk futbolundaki bahis skandalında yeni detaylar: Bir hakem tek başına 18.227 kez bahis oynamış

Bahis skandalından "Pes" dedirten detaylar: Bir hakem tek başına...
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.