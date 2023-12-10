Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi mezarı başında anıldı

Makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, şehadetinin 5. yılında Mersin'deki mezarı başında anıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen anma programı çerçevesinde, Şehit Altuğ Verdi'nin Mezitli Şehitliğinde bulunan mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi, mezarına karanfil bırakıldı. Program sırasında şehidin emekli emniyet müdürü babası Ertuğrul Verdi ile annesi Nuran Verdi ve eşi Leyla Verdi ile kızı Almila Verdi duygu dolu anlar yaşadı. Anma programı çerçevesinde ayrıca Muğdat Camii'nde Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirildi.

Anma programına şehit emniyet müdürünün ailesinin yanı sıra, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve emniyet personeli katıldı. - MERSİN