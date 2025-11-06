Şehit Deniz Teğmen Öz için mevlit okutuldu

Adana'nın Pozantı ilçesinde Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için mevlit okundu.

5 Kasım 2024'te İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı'nda eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Öz için mevlit programı düzenlendi.Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Programa, Öz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. - ADANA