Şehit Deniz Teğmen Öz için mevlit okutuldu
Adana'nın Pozantı ilçesinde Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için mevlit okundu.
5 Kasım 2024'te İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı'nda eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Öz için mevlit programı düzenlendi.Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.
Programa, Öz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. - ADANA
