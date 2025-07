Şehit Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit: 'Biz her dakika her saniye 15 Temmuz'u yeniden yaşıyoruz'

15 Temmuz darbe girişimi gecesi F-16 uçaklarının bombaladığı Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, darbe girişiminin 9. yıldönümünde "O hain kalkışmayı unutmadık ve utturmayacağız" dedi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde ikamet eden Yiğit ailesi, kızları Cennet Yiğit'in şehadetinden sonra evlerinin bodrum katını kızlarının eşyalarıyla müze haline getirdi. Şehit Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yıldönümünde duygularını İHA muhabirine anlattı. "O hain kalkışmayı unutmadık ve utturmayacağız" diyen baba Yiğit, "15 Temmuz'un 9. seneyi devriyesi, tabii biz 15 Temmuz'u şu gördüğünüz mekanda, Allah razı olsun bütün ziyaretçilerle beraber her an, her dakika, her saniye yeniden yaşıyoruz. Unutmadık ve utturmayacağız, o hain kalkışmayı. Tabii ki Rabbim Uhut'tan Bedir'e, Çanakkale'den Küt'ül-Amare'ye, İstiklal harbinden Kıbrıs'a ve 15 Temmuz'dan bugüne kadar bu aziz vatan uğruna canını feda eden bütün aziz şehitlerimize Allah rahmet eylesin" dedi.

"Başka vatanımız yok"

Vatanın çok kıymetli olduğunu hatırlatan Yiğit, "Bu aziz vatan çok kıymetli, gençlere, çocuklara hep bunları anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bizim başka vatanımız, yok. Başka gidecek vatan toprağımız yok. 56 İslam ülkesinden insanlar bize sığınabiliyor fakat bizim sığınabilecek başka vatanımız yok. Rabbim inşallah bu vatana bu millete zeval vermez diye hep dua ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ