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Şehit Binbaşı Mithat Çolak'ın ailesine ziyaret

Şehit Binbaşı Mithat Çolak'ın ailesine ziyaret
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 2016 yılında Afganistan'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Kahraman Binbaşı Mithat Çolak'ın ailesinin, Bozüyük ilçesindeki evlerine konuk oldu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 2016 yılında Afganistan'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Kahraman Binbaşı Mithat Çolak'ın ailesinin, Bozüyük ilçesindeki evlerine konuk oldu.

Ziyarette şehidin ailesiyle bir araya gelen Vali Aygöl, şehitlerin emanetlerinin devlet için her zaman kıymetli olduğunu vurguladı. "Şehitlerimizin emaneti her zaman başımızın tacıdır" diyen Vali Aygöl, devletin şehit yakınlarının yanında olmaya devam edeceğiz. Şehidimizin ailesine sabır ve sağlık temennisinde bulunarak, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmanın önemli bir görev olduğunu ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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