Şehit babasının bayrak değişimi isteği yerine getirildi

Hatay'da yaşayan şehit ailesinin evlerinde asılı olan ve yıpranan Türk bayrağının değiştirilmesini istemesi üzerine bayrak değişimi yapıldı. Şehit babası Yusuf Mengilli'nin "Rabbim bayrağımızı ve yurdumuzu eksik etmesin" sözleriyse gururlandırdı.

Hataylı jandarma er Esat Mengilli, 2007 yılında Afyonkarahisar'da vatani görevini yerine getirdiği esnada şehit olmuştu. Mengilli'nin Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesi'nde yaşayan ailesi yıllardır şehit evinden Türk bayrağını eksik etmiyor. Geride kalan kış mevsimi itibarıyla evde asılı olan Türk bayrağının yıprandığını fark eden baba Yusuf Mengilli, durumu Hatay Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'yle paylaştı. Babanın isteği üzerine evde asılı bayrak, dernek temsilcisi Abdullah Dağ'ın girişimiyle yenisiyle değiştirildi.

Şehit babası Yusuf Mengilli teşekkürlerini dile getirerek, "Bayrağımız yıpranmıştı, sağ olsun Abdullah beyden rica ettik. Şimdi geldiler ve değiştirdiler sağ olsunlar. Rabbim bayrağımızı ve yurdumuzu eksik etmesin. İnşallah devletimiz her daim muzaffer olsun" dedi. - HATAY