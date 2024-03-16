Düzce Valisi Şehit Babası Sadettin Kuru'yu Ziyaret Etti

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, tedavi gören Şehit Babası Sadettin Kuru'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Selçuk Aslan, Özel Çağsu Hastanesine ziyarette bulundu. Aslan, 1997 yılında Mardin ili Midyat ilçesinde şehit olan Mustafa Kuru'nun babası Sadettin Kuru'ya ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu acil şifalar dileyip sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı. Aslan, "Şehitlerimizin emaneti ailelerinin her daim yanındayız" dedi. - DÜZCE