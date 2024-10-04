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Şehit babası son yolculuğuna uğurlandı

Şehit babası son yolculuğuna uğurlandı
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DENİZLİ (İHA) – Bingöl –Elazığ karayolunda düzenlenen terör saldırısında şehit olan 33 askerden birisi olan Denizlili Mehmet Öztürk'ün hayatını kaybeden babası son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

DENİZLİ (İHA) – Bingöl – Elazığ karayolunda düzenlenen terör saldırısında şehit olan 33 askerden birisi olan Denizlili Mehmet Öztürk'ün hayatını kaybeden babası son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

24 Mayıs 1993 günü Bingöl-Elazığ karayolu Bilaloğlu mevkisinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 33 asker arasında bulunan Denizlili Şehit Er Mehmet Öztürk'ün Serinhisar'a bağlı yatağan Mahallesi'nde ikamet eden babası Burhan Öztürk, bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle şikayetlerinin artması sonucu dün Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Burhan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Şehit Er Mehmet Öztürk'ün hayatını kaybeden babası Burhan Öztürk için Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi'nde cenaze töreni düzenledi. Törene Serinhisar Kaymakamı Osman Altın, İlçe Jandarma Komutanı Şevket Kalkan, MHP'den Denizli milletvekili adayı olan Feridun Ünal, ÖHP İl Başkan Yardımcısı Cafer Başkaya, askeri erkan, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

82 yaşında hayatını kaybeden Burhan Öztürk'ün cenazesi, Prof. Dr. Cevat Akşit tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından mahalledeki aile mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kardeşi Feridun Öztürk ve aile yakınları, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Öztürk denizli Elazığ Bingöl Yerel Terör

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