Şehit babası: "Hatırlanmak çok güzel"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen şehit aileleri, tekne turu yaptı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen şehit aileleri, tekne turu yaptı. Oğlunu 2016 yılında vatan uğruna şehit veren baba Mevlüt Kubat, "Daha önce de tekne turuna katılmıştım. Saygı görüyoruz. Hatırlanmak hoşumuza gidiyor. İlla bir şeyler almak değil, hatırlanmak çok güzel şeyler. Hatırlanmadığın zaman içinde bir burukluk oluyor" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, dernek binasında bir araya gelen katılımcılar otobüslerle Sarıçam ilçesinde Seyhan Baraj Gölü kıyısına getirildi.

Şehit aileleri burada bir kulübe ait tekneyle göl üzerinde tur attı. Gezi esnasında şehit yakınlarına ve gazilere ikramda bulunularak hediyeler de verildi.

"Ailelerimize moral veriyoruz"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mehmet Ali Bakır, "Her yıl şehit aileleri ve gazilerimizi Seyhan Baraj Gölü'nde tekne turu düzenleyerek gezdiriyoruz. Amacımız moral vermek. Bu faaliyetimize her yıl çok büyük talep var. Bugün toplamda 100 kişiyle tur düzenledik. Turumuz sabah saatlerinde başladı. Burada ailelerimize ikramlarda bulunduk. Bu tarz etkinlikleri ne kadar sık yaparsak ailelerimize o kadar çok moral veririz. Ailelerimizin bir nebzede olsa acılarını azaltmaya çalışıyoruz" dedi.

Teknesini her yıl ücretsiz olarak şehit ailelerine tahsis ettiğini söyleyen Mehmet Karabıyık ise şehit ailelerini mutlu etmekten keyif aldığını belirtti.

Etkinlikte şehit ailelerine yemek ikramında bulunan Nuri Erzi ise şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu, elinden geldiğince de desteklerinin süreceğini belirterek, etkinliği organize edenlere teşekkür etti.

"Hatırlanmak çok güzel"

2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Orçun Kubat'ın babası Mevlüt Kubat, "Daha önce de tekne turuna katılmıştım. Bizi her yıl onurlandırıyorlar, çağırıyorlar. Allah razı olsun bu programı düzenleyenlerden. Saygı görüyoruz. Hatırlanmak hoşumuza gidiyor. İlla bir şeyler almak değil, hatırlanmak çok güzel şeyler. Hatırlanmadığın zaman içinde bir burukluk oluyor" ifadelerini kullandı. - ADANA