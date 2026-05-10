Haberler

Şehit annesine duygulandıran Anneler Günü ziyareti

Şehit annesine duygulandıran Anneler Günü ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, Anneler Günü dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, Anneler Günü dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti. Vali Tavlı ve eşi, Şehit Emre Altıok'un annesi Gülay Altıok ile babaannesi Gülhan Altıok'un Anneler Günü'nü kutladı.

Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirilen ziyarette şehidin dedesi Satılmış Altıok ve babası İsa Altıok ile de bir araya gelindi. Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Vali Tavlı ve eşi, aileye her zaman yanlarında oldukları mesajını verdi. Ziyarette, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler rahmet ve minnetle anılırken, ebediyete irtihal eden kahraman gaziler de dualarla yad edildi.

Vali Orhan Tavlı ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimizin muhterem anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor; ahirete irtihal etmiş annelerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Hayatta olan annelerimize aileleri ve sevdikleriyle birlikte hayırlı, mutlu, sağlıklı ve bereketli uzun ömürler diliyoruz. Aziz Şehidimiz Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'u, asırlardır istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet, makamları ali olsun" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Gömülü uranyuma yaklaşan olursa vururuz

İran yanıtını verdi, Trump'tan ilk açıklama geldi! Tehdit gibi sözler
İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı

İBB soruşturmasında yeni gözaltı! Türkiye'ye ayak bastığı gibi alındı
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de

Kraliçe'den ekonomik çıkarma! 428 yatırımcıyla Türkiye'ye geldi
Trabzon'da dikkat çeken İsrail protestosu! Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi

Trabzon'da dikkat çeken görüntü! Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi
Acı haberi Barcelona duyurdu! El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm

Acı haberi Barcelona duyurdu! El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!

Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu
Yüksek sesle müzik tartışması kanlı bitti: Cenaze çekici üstünde taşındı

Pompalı tüfekle öldürülmüştü! Cenazesi bakın nasıl taşındı
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım

Kendisine yumruk atan isimle yıllar sonra bir araya geldi
Abdullah Kavukcu Osimhen'in bonservisi için rakam verdi: O paraya bile satmam

Abdullah Kavukcu bonservisi için rakam verdi: O paraya bile satmam