Şehit annesi, oğlunun adının verildiği kütüphane açılışında gözyaşlarını tutamadı - Haberler

Şehit annesi, oğlunun adının verildiği kütüphane açılışında gözyaşlarını tutamadı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Yeniyaylacık köyü İlkokulunda kurulan ve Şehit Ahmet Kara'nın adının verildiği Kütüphanenin açılış kurdelesini Gülşehir Kaymakamı Şeyma Polat, Şehit Annesi Hafize Kara ile birlikte kesti.

Yeniyaylacık Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde kurulan ve Şehit Özel Harekat Polisi Ahmet Kara'nın adının verildiği Kütüphane'nin açılışına, Gülşehir Kaymakamı Şeyma Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz İpek, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kürşat Tıraş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Çevik, Yeniyaylacık Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Çokgürbüz ile birlikte öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat açılışta yaptığı açıklamada "bu gün burada şehidimizin adını yaşatmak ve şehidimize sahip çıktığımızı göstermek amacıyla bulunuyoruz. Şehidimizin adını yaşatmak amacıyla kütüphanemize Şehit Ahmet Kara adı verildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şehit annesi Hafize Kara ve katılımcılar ile birlikte kitap okuyan Kaymakam Şeyma Polat'da "ilçemize bağlı Yeniyaylacık köyümüzde bulunan ilkokula el birliği ile kütüphane yaptık. Kütüphanemize Şehit Polis Memuru Ahmet Kara'nın adını verdik. Açılışı da şehit annemiz Hafize Kara ile birlikte yaptık. Şehit anneleri her zaman başımızın tacı. Öğrencilerimize ve ilçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Açılışta duygu dolu anlarda yaşandı. Bir süre Kaymakam Şeyma Polat ile sohbet eden Şehit annesi Hafize Kara, göz yaşlarını tutamadı. Şehit annesini Kaymakam Şeyma Polat teselli etti. Şehit annesi Hafize Kara'nın tek sözü vatan sağ olun" oldu.