Jandarma Komutanı'ndan Şehit Annesine Ziyaret

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, 2015 yılında şehit olan Uzm. J. Çvş. İzzet Taşbaş'ın annesi Saliha Taşbaş'ı Dinar ilçesine bağlı Akçaköy'deki evinde ziyaret etti.

Saliha Taşbaş ile sohbet eden, hal ve hatırını soran Albay Yağan; şehit yakını ve gazilerle iç içe olduklarını ve onların her zaman yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Her Konuda Destekçiyiz

Şehit yakını ve gazilere devletin tüm kapılarının açık olduğunu ifade eden Albay Yağan, "Şehit yakını ve gazilerimize devletimizin bütün kapıları ardına kadar açıktır. Saliha annemiz gibi köylerde yaşayan şehit yakınlarımız başta olmak üzere bütün şehit ailelerini ve gazilerimizi düzenli olarak ziyaret ediyoruz. Elimizden geldiğince her konuda destek olmaya gayret gösteriyoruz. Bunun dünyada başka ülkelerde rastlanmayacak kuvvetli bir bağ olduğunu düşünüyorum. Bu bağ o kadar kutsal ve değerli ki, kimse zedeleyemez ve zayıflatamaz. Şehit aileleri ve gazilerimizin bizlere ulaşmak için hiçbir aracıya ihtiyaçları yoktur. Tüm iletişim yolları açık olmasına rağmen bize ulaşamadıkları bir durum olursa, yalnızca 112'yi arayıp kendilerini tanıtmaları yeterli olacaktır. Jandarma devriyemiz en kısa zamanda ulaşacaktır" dedi.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Saliha Taşbaş, evlatlarım dediği misafirlerine başarılar dileyerek dualarla uğurladı. - AFYONKARAHİSAR