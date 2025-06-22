Jandarma Komutanı'ndan Şehit Annesine Ziyaret

Jandarma Komutanı'ndan Şehit Annesine Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, 2015 yılında şehit olan Uzm. J. Çvş. İzzet Taşbaş'ın annesi Saliha Taşbaş'ı evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Albay Yağan, şehit yakınları ve gazilere devletin kapılarının her zaman açık olduğunu, destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Saliha Taşbaş ziyaretten memnun kalarak başarılar diledi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, 2015 yılında şehit olan Uzm. J. Çvş. İzzet Taşbaş'ın annesi Saliha Taşbaş'ı Dinar ilçesine bağlı Akçaköy'deki evinde ziyaret etti.

Saliha Taşbaş ile sohbet eden, hal ve hatırını soran Albay Yağan; şehit yakını ve gazilerle iç içe olduklarını ve onların her zaman yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Her Konuda Destekçiyiz

Şehit yakını ve gazilere devletin tüm kapılarının açık olduğunu ifade eden Albay Yağan, "Şehit yakını ve gazilerimize devletimizin bütün kapıları ardına kadar açıktır. Saliha annemiz gibi köylerde yaşayan şehit yakınlarımız başta olmak üzere bütün şehit ailelerini ve gazilerimizi düzenli olarak ziyaret ediyoruz. Elimizden geldiğince her konuda destek olmaya gayret gösteriyoruz. Bunun dünyada başka ülkelerde rastlanmayacak kuvvetli bir bağ olduğunu düşünüyorum. Bu bağ o kadar kutsal ve değerli ki, kimse zedeleyemez ve zayıflatamaz. Şehit aileleri ve gazilerimizin bizlere ulaşmak için hiçbir aracıya ihtiyaçları yoktur. Tüm iletişim yolları açık olmasına rağmen bize ulaşamadıkları bir durum olursa, yalnızca 112'yi arayıp kendilerini tanıtmaları yeterli olacaktır. Jandarma devriyemiz en kısa zamanda ulaşacaktır" dedi.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Saliha Taşbaş, evlatlarım dediği misafirlerine başarılar dileyerek dualarla uğurladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye'den ABD'nin İran saldırısına ilk tepki: Risk en üst düzeye çıkmıştır

Türkiye'den ABD'nin İran'a yönelik saldırısına ilk tepki
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz

İran'dan nükleer tesisleri vuran ABD'ye tarihi rest
İran'dan ABD saldırısına Hayber'li misilleme! Görüntüleri paylaştılar

ABD saldırısı İran'ı kızdırdı! Savaşta ilk kez bu silahı kullandılar
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına imza attı

Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.