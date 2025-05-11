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Şehit annelerine anlamlı zziyaret

Şehit annelerine anlamlı zziyaret
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi, Anneler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi, Anneler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Turgutlu, Akhisar ve Salihli temsilcilikleriyle birlikte hareket eden dernek üyeleri, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin anneleri ve eşleri ile kahraman gazilerin fedakar eşlerini ziyaret etti.

Manisa'da gerçekleştirilen ziyaretlerde, şehit ailelerinin kapıları tek tek çalındı. Dernek Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, annelerin elleri öpüldü, gönüllerine dokunuldu. Ziyaretlerin bir kutlamadan öte, derin bir vefa ve minnet duygusuyla yapıldığını vurgulayan Başkan Kıyışkan, "Bu ziyaretler, sadece bir tebessüm ya da bir çiçek değil; yüreğimizde taşıdığımız vefanın bir ifadesidir," dedi.

"Onlar kahramanlık destanının sessiz kahramanlarıdır"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Kıyışkan, şehit annelerinin ve eşlerinin her birinin birer kahraman olduğunu ifade ederek, "Evladını vatan toprağına emanet etmiş ama vatanına küsmeden dua etmeye devam etmiş analarımız bizim baş tacımızdır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli eşleri ise bu mirasa canla başla sahip çıkan yüreklerdir. Onların dik duruşu milletimize umut vermektedir," diye konuştu.

"Biz büyük bir aileyiz"

Kıyışkan, dernek olarak her zaman şehit yakınlarının yanında olduklarını vurgulayarak, "Şehitlerimizin emanetleri bizim de emanetimizdir. Her fırsatta kapılarını çalmak, gönüllerine dokunmak bizim en kutsal görevlerimizden biridir. Biz çok özel ve güzel bir aileyiz. Her zaman omuz omuza yürümeye devam edeceğiz," dedi.

Başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Kıyışkan, "Rabbim tüm annelerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür nasip etsin," temennisinde bulundu.

Ziyaret edilen aileler ise yapılan bu anlamlı jestten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, dernek yetkililerine teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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